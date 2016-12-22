FAN-TV Лента новостей
Эксперт объяснил, почему России нельзя ссориться с Китаем ради дружбы с США
Политика

Эксперт объяснил, почему России нельзя ссориться с Китаем ради дружбы с США

Вчера 14:04
113

Эксперт объяснил, почему России нельзя ссориться с Китаем ради дружбы с США

Москва, 22 декабря. России не стоит идти на сделку с США в ущерб отношениям с Китаем. Так считает научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов.

После того, как администрация США исключила Россию из списка угроз национальной безопасности, Вашингтон может предложить Москве дружбу против Китая, считают эксперты.

«Китайские эксперты задаются этим вопросом: готова ли Россия после прихода Трампа разменять дружбу с Китаем на симпатии Белого дома? Но возникает вопрос: а что может предложить Трамп?», — заявил эксперт.

Как сообщает «Свободная пресса», по его словам, если Россия получит новый кризис на границе с Китаем, то окажется в проигрыше. Наивно полагать, что Москва не потерпит убытков в политике, экономике и военной сфере, поссорившись с Китаем, убежден Ломанов.

комментарии
Катерина Михайлиди
Новости партнеров
Эксклюзив

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Вчера 23:38
85

Сирия новости 22 декабря 22.30: ВКС РФ поддержали САА в Хомсе, ИГ агитирует курдов вместе противостоять Турции в Алеппо

Вчера 22:30
460

Католическое Рождество — 2016: когда отмечается, традиции и обычаи, поздравления в стихах

Вчера 21:23
195

Новости США: Клинтон больше не в цене, Трамп против иммигрантов, $50 млн от IKEA за убийства детей

Вчера 21:11
408

Сирия сегодня: Джонсон обвинил РФ в атаке на гумконвой в Алеппо, «ан-Нусра» устроила терракт в Даръа

Вчера 20:28
465
Показать еще
Прямая трансляция

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Тесты в Гвинее показали 100% эффективность вакцины от Эболы

3:57

Мощный пожар произошел в небоскребе в Нью-Йорке, много пострадавших

3:50

США совершили ошибку: американский эксперт об однополярном мире

3:43

Восемь рыбаков спасены в Приморье с севшего на мель судна

3:36

Спикер Ростовской области: Морально не готов к платному въезду в центр города

3:27

Страшное массовое ДТП с пострадавшими произошло в Москве

3:14

Тиллерсон идет на пост главы Госдепа США с опережением графика

3:08

Нидерланды понимают, что скифское золото на Украине потеряется — Аксенов

2:58

В Австралии арестованы подозреваемые в подготовке терактов в Мельбурне

2:57

Минздрав России готовится преподавать школьникам психологию

2:46

США не хотели голосовать за резолюцию о поселенческой деятельности Израиля

2:39

Ученые назвали продукт, способствующий лучшей работе мозга

2:31
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Тесты в Гвинее показали 100% эффективность вакцины от Эболы
Читать
Закрыть