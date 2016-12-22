Эксперт объяснил, почему России нельзя ссориться с Китаем ради дружбы с США

Москва, 22 декабря. России не стоит идти на сделку с США в ущерб отношениям с Китаем. Так считает научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов.

После того, как администрация США исключила Россию из списка угроз национальной безопасности, Вашингтон может предложить Москве дружбу против Китая, считают эксперты.

«Китайские эксперты задаются этим вопросом: готова ли Россия после прихода Трампа разменять дружбу с Китаем на симпатии Белого дома? Но возникает вопрос: а что может предложить Трамп?», — заявил эксперт.

Как сообщает «Свободная пресса», по его словам, если Россия получит новый кризис на границе с Китаем, то окажется в проигрыше. Наивно полагать, что Москва не потерпит убытков в политике, экономике и военной сфере, поссорившись с Китаем, убежден Ломанов.