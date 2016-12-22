Алеппо: эвакуацию боевиков могут завершить в течение суток

Алеппо, 22 декабря. Вывод экстремистов с семьями из Алеппо может завершиться уже в четверг, сообщил сотрудник Красного полумесяца на пункте эвакуации в Рамусе.

«Завершение вывода последней группы боевиков и членов их семей может быть сегодня. В восточном Алеппо находится колонна из 15 автобусов, ждем указаний и начало их движения», — подчеркнул представитель организации.

На данном эвакуационном пункте находятся более десяти пустых автобусов, продолжают дежурить и сотрудники комитета Красного креста, передает РИА Новости.

Утром восточный Алеппо покинули несколько десятков машин и автобусов, вывод боевиков шел всю ночь. Есть сведения, что за все время эвакуации восточный Алеппо покинули около 40 тысяч человек, включая боевиков.

Эвакуация стартовала 15 декабря, но была приостановлена на следующий день, потому что террористы попытались обманом вывезти пленников и оружие.