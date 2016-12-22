Колонна боевиков, двигавшаяся к Пальмире, перехвачена армией Сирии

Дамаск, 22 декабря. Правительственные войска Сирии сумели перехватить колонну с подкреплением и оружием для боевиков в Пальмире.

Сирийские военные вступили в боестолкновение с террористами в провинции Хама и нанесли значительный урон джихадистам, также армия Сирии смогла уничтожить несколько единиц бронетехники боевиков. Главным итогом столкновения стало то, что бойцы правительственных войск смогли перехватить колонну исламистов, которая пыталась проскочить мимо армейских позиций. В остановленной колонне сирийцы обнаружили гранатометы РПГ-7, ПТРК «Фагот», пулеметы ПКМ, снайперские винтовки и боеприпасы. Это вооружение предназначалось боевикам, окопавшимся в Пальмире.