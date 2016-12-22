Шойгу: ВКС РФ получат пять модернизированных стратегических бомбардировщиков

Москва, 22 декабря. В 2017 году Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) получат пять модернизированных стратегических бомбардировщиков, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время итоговой коллегии оборонного ведомства с участием президента России Владимира Путина.

Шойгу рассказал о пополнении в авиапарке ВКС РФ, которое запланировано в следующем году.

"(Планируется. — Прим. ФАН) ввести в боевой состав пять модернизированных авиационных комплексов стратегической авиации», — констатировал глава военного ведомства России.

Ранее Шойгу заявил, что Воздушно-космические силы России ликвидировали 35 тысяч боевиков на территории Сирии.