Шойгу рассказал о попытках морских разведчиков НАТО нарушить границы РФ

Москва, 22 декабря. Глава отечественного оборонного ведомства Сергей Шойгу прокомментировал деятельность НАТО у российских морских границ, отметив интенсивность разведки.

Минобороны РФ внимательно отслеживает действия военных Североатлантического альянса рядом с границами нашего государства. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу на заседании итоговой коллегии. «В полтора раза увеличилась интенсивность морской разведки у наших территориальных вод, — заявил министр. — Мы внимательно отслеживаем эту деятельность и решительно пресекаем попытки нарушить российские морские границы», — подчеркнул Шойгу. Он также добавил, что блок НАТО наращивает силы к границам РФ.



