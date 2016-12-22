Дамаск, 22 декабря. Военные эксперты считают, что отступление правительственных войск в Пальмире было грамотным стратегическим шагом Дамаска.

После того, как боевики повторно взяли Пальмиру западные СМИ растрезвонили лозунги «Паническое бегство Асада» и «Позорное отступление». В то время как военные эксперты считают, что сирийским войскам, связанным в Алеппо, просто не было смысла распылять свои силы на два фронта. Сирийские подразделения грамотно отступили, предварительно эвакуировав местное население, и закрепились в окрестностях города, связывая действия террористов. Эксперты проводят аналогию с тем, как Кутузов целенаправленно оставил Москву Наполеону для того, чтобы вернуться и освободить город.