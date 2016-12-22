Шойгу: Более 100 комплексов с беспилотниками за год поставили в ВС России

Москва, 22 декабря. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня сообщил, что в 2016 году были осуществлены поставки более 100 комплексов с беспилотниками в Вооруженные силы страны.

«Всего в ВС РФ в этом году поставлены 105 комплексов, включающих 260 беспилотных летательных аппаратов. Сформировано 36 воинских частей и подразделений беспилотной авиации. Всего на вооружении находится более 600 комплексов с 2000 беспилотных летательных аппаратов», — отметил Шойгу на итоговой коллегии Минобороны России.

Ранее министр обороны заявил, что США разместили в Европе свыше 200 модернизированных авиабомб с ядерным зарядом. По словам главы военного ведомства, такие действия создают трудности для Москвы и вынуждают ее отреагировать.

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