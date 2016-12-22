Шойгу: ВКС РФ помогли освободить 500 городов и сел Сирии от боевиков

Москва, 22 декабря. С начала операции ВКС РФ в Сирии от террористов были освобождены 499 населенных пунктов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Шойгу обратил внимание, что благодаря действиям Воздушно-космических сил РФ правительственные войска САР смогли освободить от террористов в Сирии сотни городов и сел.

«Всего от боевиков освобождено 12360 квадратных километров сирийской территории, 499 населенных пунктов. — констатировал глава военного ведомства России.

Читайте также: Сирия новости 22 декабря 2016 12.30: боевики ИГИЛ используют детей для терактов в Ираке, в Алеппо продолжается эвакуация