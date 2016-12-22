Шойгу: РФ отказалась от 10 образцов техники, которые были неисправны в Сирии

Москва, 22 декабря. Армия Российской Федерации в настоящее время прекратила закупку десятка образцов военной техники, в которых были обнаружены неисправности в ходе операции в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщил в четверг глава министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу на коллегии Минобороны.

По словам министра, были обнаружены недостатки, которые не выявляются в ходе тестов на полигонах. Также Шойгу добавил, что для их устранения приостановлена закупка 10 образцов вооружения.