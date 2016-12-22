Заложник политики: как введение виз с Россией угрожает режиму Порошенко

Министерство иностранных дел Украины на данный момент рассматривает варианты введения виз с Российской Федерацией. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о причинах и последствиях возможного введения Киевом виз с Россией.

Климкин отдает себе отчет в сложностях введения визового режима. По его словам, на территории Российской Федерации проживает огромное количество украинских граждан, против которых якобы Кремль может устроить провокации. Он отметил, что Киев должен владеть информацией о том, кто именно приезжает на Украину из России.

Стоит обратить внимание, что, по словам Климкина, у Украины идет война с Россией, как классическая, так и гибридная. Он подчеркнул, что визовый режим — обычное дело в отношениях между цивилизованными государствами.

«Введение визового режима с Россией является продолжением агрессивной политики со стороны действующей украинской власти. Киевский режим переживает все тяготы политического кризиса в стране, но ирония ситуации заключается в том, что кризис стал результатом деятельности нынешнего руководства государства. После государственного переворота была запущена пропагандистская машина, направленная на разжигание ненависти к России, советскому прошлому и всей оппозиционной активности граждан. В результате власть стала заложником данной ситуации и, даже понимая абсурдность своего положения, продолжает по инерции соревноваться в русофобии и антикоммунизме», — пояснил для ФАН экс-депутат Одесского облсовета, член экспертного совета Института инновационного развития Алексей Албу.

По мнению эксперта, ни для кого не является секретом, что политический спектр на Украине сдвинулся резко вправо, и для того, чтобы остаться в публичной политике, депутатам, министрам и чиновникам приходиться действовать в националистической парадигме. В результате из уст представителей высшего эшелона власти звучат слова о героизме террориста, убившего посла Российской Федерации в Турции, идеи о том, что Воронежская область и Кубань являются исторически регионами Украины, мысли о необходимости воевать против России в Крыму и прочие пассажи, направленные на разжигание вражды между братскими странами.

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«В данном случае Климкин является заложником сложившейся на Украине ситуации, и для того, чтобы остаться в медийном поле и сохранить политический рейтинг, он говорит о войне с Россией и в то же время заявляет о необходимости введения виз. Сам тезис «виза во время войны» является глупостью, потому что вы либо воюете, либо нет. Но господин Климкин не чувствует противоречия в данном вопросе. Я не считаю, что в ближайшее время Украина способна ввести визовый режим с Россией, потому что это спровоцирует массовое недовольство внутри страны, так как огромное количество граждан Украины имеют родственников в России, деловые контакты и работу. Введение визового режима с Россией может поставить крест на власти Порошенко, так как вызовет рост протестных настроений в обществе, и без того недовольном нынешней властью. Министру иностранных дел Климкину я бы порекомендовал обеспокоиться вопросом, который в случае продолжения нынешнего политического курса может возникнуть в ближайшие годы — вопросом замены камуфляжных паспортов», — резюмировал Алексей Албу.