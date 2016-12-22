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Зачем нужен секс: ученые нашли ответ на главный вопрос
Общество

Зачем нужен секс: ученые нашли ответ на главный вопрос

Вчера 13:56
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Зачем нужен секс: ученые нашли ответ на главный вопрос

Лондон, 22 декабря. Британские ученые выяснили, что секс необходим людям не только для продолжения рода, но и для более успешного противостояния паразитам.

Сотрудники шотландского Стерлингского университета решили выяснить, почему большинство живых организмов используют для репродукции именно половое размножение. Для этого ученые пошли по экспериментальному пути и в качестве «добровольцев» использовали рачков-дафний. Эти ракообразные могут продолжать род как половым путем, так и бесполым (клонированием).

В зависимости от способа размножения дафний разделили на две группы, у каждой из них проверили сопротивляемость микробу Pasteuria ramosa. В итоге водяные блохи, появившиеся в результате спаривания, оказались в два раза устойчивее к микробам и паразитам, чем новые особи из другой группы. Поставившие эксперимент специалисты пришли к выводу, что секс не только дарит удовольствие и позволяет обзавестись потомством, но и помогает успешно бороться с инфекционными заболеваниями.

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Ксения Тасманова
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