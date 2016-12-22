Путин поблагодарил российских военных за добросовестную службу

Москва, 22 декабря. Президент России Владимир Путин поблагодарил командование и личный состав Вооруженных сил РФ за добросовестную службу.

Выступая на расширенном заседании Минобороны страны, глава государства отметил, что российская армия выполняет все задачи четко и добросовестно. Путин пожелал военнослужащим дальнейших успехов.

Ранее Путин заявил, что Сирия получила ощутимую поддержку от ВС РФ в борьбе с терроризмом. По мнению президента, потенциал российской армии прошел на прочность в борьбе с международным терроризмом в Сирии.

Напомним, ранее Путин назвал дедлайн перевооружения армии и флота России.