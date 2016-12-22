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Шойгу доложил Путину о нейтрализации угрозы от американских «Томагавков»
Россия

Шойгу доложил Путину о нейтрализации угрозы от американских «Томагавков»

Сегодня 13:34
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Шойгу доложил Путину о нейтрализации угрозы от американских «Томагавков»

Москва, 22 декабря. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что оборонное ведомство нейтрализовало возможную угрозу от американских крылатых ракет «Томагавк» возле российских границ, которые могут запускаться из пусковых установок противоракетной обороны.

«Решение о нейтрализации этой угрозы, утвержденное Вами, Владимир Владимирович, выполнено», — доложил генерал армии главе государства Владимиру Путину на  итоговой коллегии российского военного ведомства.

Как рассказал Шойгу, подлетное время к западным границам РФ составляет меньше десяти минут, их число вдоль границ насчитывается от 150 до 200 единиц. Универсальность пусковых установок ПРО MK41 позволяет после небольшой доработки скрытно разместить в них крылатые ракеты «Томагавк», добавил Шойгу.

Напомним, ранее российский лидер поблагодарил командование и личный состав ВС РФ за добросовестную службу. Путин подчеркнул, что армия государства выполняет все задачи добросовестно и четко.

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Тимур Румянцев
#россия #минобороны #шойгу
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