Ответ на угрозы НАТО и покорение Арктики: Шойгу наметил военные приоритеты России

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, разведывательная деятельность стран НАТО по периметру российского государства значительно активизировалась. Именно в связи с напряженной обстановкой у своих границ Россия наметила военные приоритеты на следующий год. Какими они будут, в чем их важность, разбиралось Федеральное агентство новостей.

Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, уверил собравшихся: Россия проанализировала все иностранную военную активность около своих границ и сделала выводы. В итоге Россия отдает приоритет наращиванию военного сотрудничества со странами СНГ, ОДКБ и ШОС.

«Работа с нашими партнерами ведется. Что бы ни говорили, блок НАТО очень агрессивен. Для этого достаточно посмотреть карту размещения баз НАТО по миру по годам: что было во времена СССР и что стало сейчас. Видно, что идет накапливание и выдвижение сил альянса по отношению к РФ и странам, с которыми у нас заключен коллективный договор по безопасности. Мы видим нестабильность и в юго-восточном регионе. Тот же Китай — постоянный район напряженности: несколько дней назад у спорных островов Спратли как раз был захвачен подводный беспилотник. Наши партнеры исторически эксплуатируют советское оружие, а Россия как преемник СССР продвинула технологии вооружения очень сильно вперед. Значит, такое сотрудничество можно развивать, взяв за основу именно наше вооружение», — комментирует для ФАН военный эксперт, заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

Шойгу отметил и другой важный момент: впервые в новой истории России по ее границам создано сплошное радиолокационное поле систем предупреждения, которое реагирует на любой несанкционированный полет ракеты. В 2017 году на боевое дежурство заступят три новые радиолокационные станции — в Орске, Барнауле и Енисейске. Доведена доработка трех действующих станций в Барановичах, Мурманске и Печоре.

«В советские времена тоже было радиолокационное поле наблюдения, но оно было не совсем сплошным. Подразумевалось, что та или иная станция может самостоятельно засечь пуск ракеты со стороны США или стран блока НАТО. После развала Союза часть таких станций оказалась не у нас, плюс они морально за эти годы устарели. Все эти годы велось строительство новых станций дальнего обнаружения, которые засекают пуски не только баллистических ракет, но и крылатых, которые идут очень низко. Эти огромные станции сейчас включают в себя современные комплексы интегрированной системы, которые объединяют все станции в единую сеть, и все это сводится в едином командном пункте. Фактически сейчас наша страна может знать, откуда что летит. Это действительно знаковое событие», — продолжает эксперт ФАН.

Наконец, стало известно и о том, что в следующем году Россия примет меры по усилению вооруженных группировок на западе и юго-западе страны, а также в Арктике. Туда будут переброшены дополнительные батальоны, танки, корабли с системой Aegis.

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«Отдельно хочется остановиться на Арктике — это потенциально экономически важный регион, тем более когда мы уже отправили в ООН заявку на увеличение континентального шельфа. Охотское море стало внутренним, а это огромный запас углеводородов в будущем. Плюс мы единственная страна в мире, обладающая таким ледокольным флотом. А теперь посмотрим на карту: как из одного конца планеты на другой лучше всего доставлять грузы? Самый дешевый способ доставки — морской, по Панамскому каналу, который весь контролируется англосаксами. Пока корабли идут в Арктике с ледокольным сопровождением, но все может измениться через 10–20 лет. Нужно учитывать глобальное потепление и то, что льды Северного полюса сокращаются. Северный морской путь короче и эффективнее. К этому моменту Россия уже должна быть готова, поэтому мы развиваем арктические войска, виды вооружений и модификации вертолетов именно для Арктики. Если взять обычный американский вертолет, перенести его в Арктику, выключить, то через несколько часов он взлететь не сможет. У него потечет масло, не выдержит гидросистема. Тут очень много вещей меняется — от смазки до резиночек, прокладок», — добавляет Дрозденко.