Сирия сегодня: ООН про гумконвой в Алеппо, «Ан-Нусру» не пустили в Пальмиру, главарь ИГ жив

Сирия сегодня, 22 декабря. Провал лжи про расстрел гумконвоя под Алеппо, «министр» ИГИЛ «воскрес» под Пальмирой, войска Асада бьются за Хаму.

Ложь про расстрел гумконвоя под Алеппо развалилась в ООН

Организация Объединенных Наций не смогла назвать виновных в обстреле гуманитарного конвоя Сирийского Красного полумесяца и гуманитарных организаций ООН, который вез помощь жителям Алеппо. Конвой был обстрелян 19 сентября к северо-западу от Алеппо, в ходе атаки были сожжены 18 грузовиков с гуманитарной помощью, погибли более 20 человек.

В докладе комиссии ООН говорится, что, «хотя причиной инцидента стала воздушная атака, невозможно установить ее исполнителей». Также эксперты не смогли подтвердить, что атака носила преднамеренный характер.

По мнению ООН, атаку с воздуха имели возможность совершать силы возглавляемой США международной коалиции, а также ВВС Сирии и ВКС РФ, однако указать, кто именно атаковал гумконвой 19 сентября, эксперты не смогли.

Впрочем, вину сил международной коалиции комиссия сочла «крайне маловероятной».

Ранее Минобороны России категорически опровергло причастность ВКС РФ и ВВС Сирии к инциденту. В то же время на Западе в расстреле гумконвоя упорно обвиняли Россию и ВВС Сирии, однако никаких доказательств этого представлено не было.

Российские эксперты на основании полученных данных сообщили, что конвой вообще не подвергался атаке с воздуха, а, скорее всего, стал жертвой расстрела с земли террористами. Нападение на гумконвой совпало по времени с началом наступления боевиков на Алеппо. Минобороны РФ опубликовало кадры, снятые беспилотником, на которых видно, как боевики перебрасывают машину с минометом большого калибра, из которого, возможно, и был обстрелян гумконвой.

«Министр» ИГИЛ «воскрес» под Пальмирой

Террористы запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ, ДАИШ) опубликовали фотографию, на которой запечатлен один из их военных лидеров, выходец из Пакистана Абу Умар Аш-Шишани, о смерти которого они сообщали ранее.

Судя по комментарию, фотография сделана под Пальмирой, и эксперты высказывают мнение, что именно Шишани руководил операцией по повторному взятию этого города.

О гибели «министра» группировка сообщала еще в июле 2016 года, однако на его место никто так и не был назначен, что заставляет предположить, что террористу было выгодно усыпить бдительность врагов сообщениями о своей мнимой смерти.

Войска Асада бьются за Хаму

Бойцы Сирийской арабской армии (САА) ведут тяжелые бои с террористами запрещенной в РФ группировки «Джебхат-ан-Нусра» в северной части провинции Хама. Боевики несут значительные потери, как в живой силе, так и в технике.

Особенно упорные бои идут около города Маан и в районе Аль-Гхааб. После нескольких продолжительных часов ожесточенных столкновений правительственные войска смогли отбросить противника, который потерял более ста боевиков убитыми.

Кроме того, правительственные сирийские войска смогли уничтожить большое количество военной техники террористов, в том числе несколько десятков ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, несколько комплексов ПТРК «Фагот» и пулеметов ПКМ, а также снайперские винтовки и большое количество боеприпасов, в том числе более тридцати реактивных снарядов.

Есть информация, что уничтоженная сирийскими силами группировка «Ан-Нусры» направлялась к Пальмире на подмогу к засевшим там террористам ИГИЛ, планируя пройти туда с восточной стороны границ провинций Хама и Хомс. Однако, благодаря действиям сирийской армии, эта попытка была сорвана.