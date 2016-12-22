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Шойгу: Операция ВКС РФ предотвратила распад Сирии
Политика

Шойгу: Операция ВКС РФ предотвратила распад Сирии

Сегодня 13:34
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Шойгу: Операция ВКС РФ предотвратила распад Сирии

Москва, 22 декабря. Операция Воздушно-космических сил России предотвратила распад Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Шойгу отметил, что операция ВКС РФ сыграла огромную роль в судьбе Сирии.

«Предотвращен распад сирийского государства, прервана цепь «цветных революций», тиражированных на Ближнем Востоке и в Африке, запущен процесс политического урегулирования и примирения враждующих сторон», — обратил внимание глава Минобороны России.

По данным военного ведомства, к перемирию в САР присоединились 1074 населенных пункта. Общая численность их населения составила порядка трех миллионов человек. Шойгу отметил, что девять тысяч боевиков сложили оружие после начала операции ВКС РФ в Сирии.

«Нанесен существенный ущерб международным террористическим организациям в Сирии, остановлено их распространение в регионе, нарушены их финансовая подпитка, ресурсное обеспечение», — заключил российский министр.

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Катерина Тимошенская
#сергей шойгу
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