Шойгу рассказал об активизации самолетов разведки НАТО у границ России

Москва, 22 декабря. Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу прокомментировал активизацию разведки НАТО по периметру границ России.

Сегодня глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал на итоговой коллегии ведомства о том, как активизировалась разведка Североатлантического альянса у границ нашего государства. «Увеличилось общее количество полетов их разведывательной авиации: у российских границ выросло почти в три раза, а на юго-западе России — в восемь раз», — отметил Шойгу. Также ранее военный министр заявил о том, что НАТО вместо борьбы с терроризмом стягивает силы к российским границам.