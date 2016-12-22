Шойгу пообещал отреагировать на размещение около 200 авиабомб США в Европе

Москва, 22 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу сегодня сообщил, что США разместили на территории Европы более 200 модернизированных авиабомб с ядерным зарядом.

«В США реализуется программа модернизации ядерных авиабомб и мест их хранения. Это порядка 200 обновленных американских боеприпасов, размещенных в Бельгии, Италии, Нидерландах, ФРГ и Турции», — сказал глава ведомства на итоговой коллегии Минобороны.

Шойгу добавил, что действия американской стороны создают дополнительные трудности для Москвы, и она не может оставить их без реакции.

Ранее министр обороны прокомментировал активизацию разведки Североатлантического альянса по периметру российских границ. По его словам, НАТО вместо борьбы с терроризмом стягивает силы к границам РФ.

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