Алеппо: 300 машин вывезли мирных жителей из разоренных боевиками восточных районов

Алеппо (Сирия), 22 декабря. В четверг около 300 машин с мирными жителями покинули восточные районы Алеппо. Есть сведения, что город покинули уже около 40 тысяч сирийцев. В течение дня из Алеппо могут вывезти еще три тысячи мирных жителей.

Комиссия ООН рассказала об итогах расследования обстрела гуманитарной колонны в Алеппо в сентябре. Найти виновных так и не удалось. Согласно докладу, «установить исполнителя воздушной атаки не представляется возможным». Тогда погибли 18 человек. Российские военные, проанализировавшие съемку с места событий, вообще не обнаружили признаков попадания в колонну снарядов.

Сейчас в Алеппо полным ходом идет эвакуация мирных жителей. ООН направляет в регион наблюдателе. «Наша главная забота – защита людей, покидающих Алеппо. Процесс эвакуации перенести непросто: народу много, люди изнурены, им приходится ждать по несколько часов на холоде», — сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Сейчас эвакуацией мирных жителей занимается сирийская армия. Значительную помощь оказывают Россия, Турция, Иран.