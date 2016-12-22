Шойгу: ВКС РФ ликвидировали 35 тысяч боевиков в Сирии

Москва, 21 декабря. Воздушно-космические силы России ликвидировали 35 тысяч боевиков на территории Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Шойгу озвучил результаты операции ВКС РФ против террористов в Сирии. Так, по данным оборонного ведомства, российские военные самолеты осуществили 18800 вылетов, в ходе которых нанесли 71000 ударов по инфраструктуре боевиков.

«При этом ликвидировано 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, 1500 единиц военной техники террористов, 35 тысяч боевиков в их числе 204 полевых командира», — заметил глава Минобороны России.

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