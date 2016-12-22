Шойгу рассказал о готовности РВСН к ядерному сдерживанию

Москва, 22 декабря. Доля боеготовых пусковых установок в Ракетных войсках стратегического назначения достигает 99%. Об этом в четверг сообщил глава оборонного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу на коллегии Минобороны, в которой участвует глава российского государства Владимир Путин.

По словам министра, стратегические ядерные силы поддерживаются на должном уровне, который позволяет абсолютно точно решать задачи ядерного сдерживания.

Шойгу также подчеркнул, что в Ракетных войсках стратегического назначения в боеготовом состоянии находится 99% пусковых установок, а 96% из них находятся в постоянной готовности к незамедлительному пуску.