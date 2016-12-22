Шойгу отчитался о пополнении ВМФ РФ новыми кораблями

Москва, 22 декабря. Две подлодки, 24 корабля и суда обеспечения пополнили ВМФ РФ в 2014 году. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В состав ВМФ России введено 24 корабля и судна обеспечения и две многоцелевые подводные лодки. Оснащенность ВМФ современными образцами вооружения и военной техники доведена до 47%», — заявил Шойгу.

Накануне сообщалось, что документ, посвященный созданию постоянной базы Военно-морского флота Российской Федерации в сирийском Тартусе, может быть ратифицирован уже в начале 2017 года. Напомним, как сообщала НСН, авианосная группа ВМФ РФ в Сирии действовала в Сирии.