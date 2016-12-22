Путин потребовал отслеживать изменения баланса сил по периметру границ России

Москва, 22 декабря. Глава Российской Федерации Владимир Путин потребовал отслеживать любые изменения баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно у границ России. Как заявил российский лидер, следует своевременно корректировать планы по нейтрализации потенциальных угроз.

«Следует четко отслеживать любые изменения баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно по периметру российских границ и своевременно вносить корректировки в планы по нейтрализации потенциальных угроз нашей стране», — сказал Путин в ходе своего выступления на коллегии Минобороны России.

Напомним, как заявлял ранее первый заместитель Минобороны генерал армии Валерий Герасимов, российские власти выражают крайнюю обеспокоенность в связи с увеличением активности НАТО в Баренцевом, Балтийском и Черных морях.

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