Шойгу: НАТО вместо борьбы с терроризмом наращивает потенциал у границ России

Москва, 22 декабря. Военно-политический блок НАТО продолжает наращивание военного потенциала возле границ России, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая на итоговой коллегии отечественного военного ведомства.

Сегодня на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу рассказал об усилении Североатлантического блока у границ с РФ. «Вместо объединения усилия в борьбе с международным терроризмом, НАТО объявила Россию главной угрозой и продолжает наращивать свой военный потенциал у наших границ», — заметил Шойгу. Кроме того он добавил, что возросла вдвое интенсивность военных учений блока, «большинство из которых имеют антироссийскую направленность».