На памятной доске МИД РФ появилось имя убитого в Турции посла Карлова

Москва, 22 декабря. На памятной доске, установленной в главном здании министерства иностранных дел России, появилось имя посла РФ в Турции, убитого в понедельник.

Как рассказали в ведомстве, мемориальная доска посвящена всем сотрудникам министерства, погибшим при исполнении своих служебных обязанностей.

Сегодня в МИД РФ проходит гражданская панихида по погибшему в Анкаре российскому после Андрею Карлову. Проститься с дипломатом пришли его коллеги, близкие, политики, среди которых был глава МИД РФ Сергей Лавров. Панихиду также должен посетить президент России Владимир Путин. В четверг патриарх Кирилл проведет отпевание покойного.

Как писало URA.RU, Андрей Карлов был убит 19 декабря на выставке в Анкаре. Ответственность за убийство посла взяла на себя террористическая группировка «Джейш аль-Фатх», запрещенная в РФ.