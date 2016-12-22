Путин поручил укреплять оборону ракетами, которым не страшны системы ПРО

Москва, 22 декабря. Президент России Владимир Путин поручил оснастить стратегические ядерные силы страны ракетами, которые смогут гарантированно преодолевать системы противоракетной обороны (ПРО).

«Надо укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил, прежде всего за счет ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны», — сказал российский лидер на заседании коллегии министерства обороны РФ.

Добавим, ранее глава государства подчеркнул, что состояние ядерной триады России остается на должном уровне. Кроме того, объем современного вооружения там оценивается в 60%.

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