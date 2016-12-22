«Старики» начинают и выигрывают: экономический блок администрации Трампа

Ученый-экономист Питер Наварро, который последовательно выступал с критикой существовавшей политики США на китайском направлении, возглавит совет по торговле в администрации Дональда Трампа. На пост спецсоветника по дерегуляции бизнеса Трамп выдвинул миллиардера Карла Айкана. Таким образом, наряду с миллиардером Уилбуром Россом, уже назначенным Трампом министром торговли, «экономический» блок новой администрации приобретает всё более чёткие очертания.
Новый президент США Дональд Трамп огласил свою концепцию глобального противостояния с Китаем ещё во время своей предвыборной кампании, чем во многом и снискал благосклонность «простых американцев». После победы на выборах он подтвердил свои намерения, опубликовав программу первоочередных шагов, которые его команда намерена предпринять уже в первый день после инаугурации. Среди них оказались решения о выходе из соглашения о Транстихоокеанс
«Я собираюсь выпустить уведомление о намерении выйти из Транстихоокеанск
Кроме того, вновь избранный президент США после объявления результатов выборов сразу же совершил несколько десятков звонков лидерам зарубежных стран. И выбор стран был довольно неоднозначным — в числе прочих Трамп побеседовал с президентом Тайваня, впервые за последние 30 лет. Тайваньская проблема не поднималась со стороны США со времён Ричарда Никсона, когда США объявили о политике сближения с Китаем и в 1979 году прекратили дипломатические отношения с Тайванем на уровне посольств.
Такие резкие действия и заявления Дональда Трампа уже вызвали ответную реакцию Китая. 17 декабря замминистра финансов КНР Чжу Гуаньяо заявил, что реализация обещаний Трампа может привести к торговым войнам между Соединенными Штатами и Китайской народной республикой. По его словам, Китай надеется избежать начала торговых войн с США. «Китай примет необходимые меры для того, чтобы избежать возможной торговой войны с США», — сказал он, подчеркнув, что Пекин будет добиваться взаимопонимания с США, используя весь существующий инструментарий внешней политики.
Питер Наварро как нельзя лучше подходит для озвученной программы Дональда Трампа. 67-летний профессор из Гарварда прославился в американских научных кругах именно своей последовательной антимонетаристс
Самая нашумевшая работа Питера Наварро — книга «Из Китая: противостояние с драконом» (2011) в которой он детально разбирает текущую ситуацию в экономическом взаимодействии США с Китаем и приходит к неутешительному выводу: играя по правилам свободного рынка, США в достаточно близкой перспективе окончательно проигрывают Китаю, утрачивая вслед за лидерством в экономике и передовые позиции в науке и технологии, после чего будут вынуждены довольствоваться ролью важной, но периферийной мировой державы.
В качестве компенсирующей меры Наварро предложил в своей программе ввести так называемый «пограничный» налог, который должен был нивелировать эффект от заниженного курса юаня и дать возможность США обеспечить конкурентоспособ
Такой подход к регулированию внешней торговли США, безусловно, крайне выгоден промышленному капиталу — однако во многом «выбивает почву» из-под американских финансовых и страховых глобалистских институтов, которые во многом и паразитировали на росте американского внешнеторгового дефицита и американского государственного и частного долга, как и «стригли купоны» с международной экспансии американского капитала, финансируя строительство производств в странах третьего мира и получая сверхприбыль за счёт дешёвой рабочей силы за пределами США.
Американский промышленный капитал, который и является первейшим выгодополучателе
Айкан уже заявил, что будет подыскивать и рекомендовать кандидатов на пост главы федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам — структуры, которая во-многом контролирует в рамках дозволенного бизнес-активност
Не менее интересна и фигура будущего министра торговли США, 79-летним Уилбура Росса. Неофициальное прозвище Росса — «Король банкротств», так как он прославился именно тем, что на протяжении всей своей достаточно насыщенной и долгой карьеры в бизнесе не раз брал абсолютно убыточные и «мёртвые» предприятия, после чего их успешно реструктуризиров
В целом же, рассматривая экономические назначения Дональда Трампа, можно уже с уверенностью констатировать: новая администрация США однозначно «отправит в утиль» старый курс демократов, ставивших во главу угла американский глобализм и концепцию «невидимой руки рынка», которые якобы и должны были автоматически обеспечить лидерство США в мире. Скорее всего, «боевые старички» будут сражаться за политическое и экономическое величие Америки совсем другими методами. И «Смерть из Китая» в их планах должна превратиться в «Смерть Китаю» и в новое прочтение гегемонии США во всём мире. Другой вопрос — насколько эти планы удастся воплотить в жизнь.