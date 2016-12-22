«Старики» начинают и выигрывают: экономический блок администрации Трампа

Ученый-экономист Питер Наварро, который последовательно выступал с критикой существовавшей политики США на китайском направлении, возглавит совет по торговле в администрации Дональда Трампа. На пост спецсоветника по дерегуляции бизнеса Трамп выдвинул миллиардера Карла Айкана. Таким образом, наряду с миллиардером Уилбуром Россом, уже назначенным Трампом министром торговли, «экономический» блок новой администрации приобретает всё более чёткие очертания.

«Китайская угроза» как новый внешнеполитическ ий курс США

Новый президент США Дональд Трамп огласил свою концепцию глобального противостояния с Китаем ещё во время своей предвыборной кампании, чем во многом и снискал благосклонность «простых американцев». После победы на выборах он подтвердил свои намерения, опубликовав программу первоочередных шагов, которые его команда намерена предпринять уже в первый день после инаугурации. Среди них оказались решения о выходе из соглашения о Транстихоокеанс ком торговом партнерстве (ТТП), снятие ограничений на добычу шельфовой нефти, борьба с нелегальной миграцией и введение запретительных ввозных пошлин на многие группы китайских товаров. Все эти меры, прямо или косвенно, но должны были послужить одной цели — возврату в США производств и рабочих мест, которые были утеряны страной в ходе ультралиберально й, глобалистской политики предыдущих демократических администраций.

«Я собираюсь выпустить уведомление о намерении выйти из Транстихоокеанск ого партнерства, потенциальной катастрофы для нашей страны. Вместо этого мы будем вести переговоры о честных двусторонних торговых сделках, которые вернут рабочие места и производство назад в Америку», — заявил избранный президент США в своём видеообращении.

Кроме того, вновь избранный президент США после объявления результатов выборов сразу же совершил несколько десятков звонков лидерам зарубежных стран. И выбор стран был довольно неоднозначным — в числе прочих Трамп побеседовал с президентом Тайваня, впервые за последние 30 лет. Тайваньская проблема не поднималась со стороны США со времён Ричарда Никсона, когда США объявили о политике сближения с Китаем и в 1979 году прекратили дипломатические отношения с Тайванем на уровне посольств.

Такие резкие действия и заявления Дональда Трампа уже вызвали ответную реакцию Китая. 17 декабря замминистра финансов КНР Чжу Гуаньяо заявил, что реализация обещаний Трампа может привести к торговым войнам между Соединенными Штатами и Китайской народной республикой. По его словам, Китай надеется избежать начала торговых войн с США. «Китай примет необходимые меры для того, чтобы избежать возможной торговой войны с США», — сказал он, подчеркнув, что Пекин будет добиваться взаимопонимания с США, используя весь существующий инструментарий внешней политики.

Экономическая программа Питера Наварро

Питер Наварро как нельзя лучше подходит для озвученной программы Дональда Трампа. 67-летний профессор из Гарварда прославился в американских научных кругах именно своей последовательной антимонетаристс кой позицией, которая очень близка к экономическим воззрениям Джона Кейнса, по чьим рецептам влияния на экономику осуществлялся выход США из «Великой депрессии» 1930-х годов. С другой стороны, Наварро всегда критиковал воззрения современных последователей «австрийской школы» экономики, которые последовательно выступали за максимальную дерегуляцию экономической жизни, ультралиберальны й подход к бизнесу и максимальное ограничение роли государства в экономике (концепция «ночного сторожа»).

Самая нашумевшая работа Питера Наварро — книга «Из Китая: противостояние с драконом» (2011) в которой он детально разбирает текущую ситуацию в экономическом взаимодействии США с Китаем и приходит к неутешительному выводу: играя по правилам свободного рынка, США в достаточно близкой перспективе окончательно проигрывают Китаю, утрачивая вслед за лидерством в экономике и передовые позиции в науке и технологии, после чего будут вынуждены довольствоваться ролью важной, но периферийной мировой державы.

В качестве компенсирующей меры Наварро предложил в своей программе ввести так называемый «пограничный» налог, который должен был нивелировать эффект от заниженного курса юаня и дать возможность США обеспечить конкурентоспособ ность своих производств. Согласно его расчётам, текущее состояние торговли между США и другими странами (в первую очередь — Китаем), определяло, что такого рода «пограничный» налог должен составлять около 20%. И такая ставка позволяла бы как обеспечить равные условия для американских и китайских товаров, так и практически полностью решить проблему дефицита внешней торговли США, обеспечив его падение на 400 миллиардов долларов в год.

Такой подход к регулированию внешней торговли США, безусловно, крайне выгоден промышленному капиталу — однако во многом «выбивает почву» из-под американских финансовых и страховых глобалистских институтов, которые во многом и паразитировали на росте американского внешнеторгового дефицита и американского государственного и частного долга, как и «стригли купоны» с международной экспансии американского капитала, финансируя строительство производств в странах третьего мира и получая сверхприбыль за счёт дешёвой рабочей силы за пределами США.

Администрация миллиардеров

Американский промышленный капитал, который и является первейшим выгодополучателе м в рамках программы действий Дональда Трампа, составляет весомую часть новой президентской администрации. Так, Трамп выдвинул миллиардера Карла Айкана на пост спецсоветника по дерегуляции бизнеса. 80-летний Айкан занимается бизнесом около 60 лет, штаб Трампа характеризует его как «одного из наиболее успешных предпринимателей и инвесторов Америки». В целом это соответствует действительности — Айкан занялся бизнесом ещё в 1961 году и с тех пор работал на руководящих должностях. Он владел долями в таких крупных компаниях, как Texaco, Western Union, Viacom, Revlon, Time Warner, Motorola, Dell, Netflix, Apple и eBay, сочетая познания и опыт работы в традиционных компаниях «старой» экономики, так и в инновации компаний «новой волны».

Айкан уже заявил, что будет подыскивать и рекомендовать кандидатов на пост главы федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам — структуры, которая во-многом контролирует в рамках дозволенного бизнес-активност ь американских и иностранных компаний на очень ёмком и важном американском фондовом рынке, который до сих пор был «заповедником глобалистов», осуществлявших текущую ультралиберальну ю американскую экономическую политику.

Не менее интересна и фигура будущего министра торговли США, 79-летним Уилбура Росса. Неофициальное прозвище Росса — «Король банкротств», так как он прославился именно тем, что на протяжении всей своей достаточно насыщенной и долгой карьеры в бизнесе не раз брал абсолютно убыточные и «мёртвые» предприятия, после чего их успешно реструктуризиров ал и продавал с прибылью для себя и для других инвесторов, которые доверяли Россу свои капиталы для спасения компаний. Росс также имеет богатый опыт по взаимодействию с государственными структурами, будучи в своё время советником мэра Нью-Йорка Руди Джулиани по вопросам приватизации и осуществив одну из крупнейших программ реформирования муниципальной собственности. Также Росс компетентен и в международных делах — он консультировал администрацию Билла Клинтона в проблемах российско-америк анской торговли и участвовал в создании американо-российского инвестиционного фонда TUSRIF, который был основан с целью организации инвестиций в российские компании.

В целом же, рассматривая экономические назначения Дональда Трампа, можно уже с уверенностью констатировать: новая администрация США однозначно «отправит в утиль» старый курс демократов, ставивших во главу угла американский глобализм и концепцию «невидимой руки рынка», которые якобы и должны были автоматически обеспечить лидерство США в мире. Скорее всего, «боевые старички» будут сражаться за политическое и экономическое величие Америки совсем другими методами. И «Смерть из Китая» в их планах должна превратиться в «Смерть Китаю» и в новое прочтение гегемонии США во всём мире. Другой вопрос — насколько эти планы удастся воплотить в жизнь.