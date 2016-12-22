Песков назвал невменяемым автора статьи New York Daily News об убийстве Карлова

Москва, 22 декабря. Автор статьи New York Daily News об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова относится к людям, у которых сформировалось извращенное понимание добра и зла. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, многие люди «полностью невменяемы», и они вряд ли заслуживают упоминания.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство требует от редактора New York Daily News извинений за статью журналиста Герша Кунтцмана, назвавшего убийство российского дипломата «свершившимся правосудием», передает НСН.