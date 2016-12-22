Дорогу в Алеппо захватили турецкие военные

Анкара, 22 декабря. Турецкие военные заявили, что взяли под контроль трассу в Сирии, которая соединяет города Алеппо и Эль-Баб.

Командование войсками Турции заявило, что они установили контроль над трассой между сирийскими городами Эль-Баб и Алеппо, которые расположены на севере страны.

По данным Анкары, за последние сутки ВС Турции нанесли также авиаудары по 50 объектам террористов в Сирии. По их данным, в результате этих атак были уничтожены 15 боевиков запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ).

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