Гадание на кофейной гуще: Песков ответил на сообщения о переносе единого дня голосования

Москва, 22 декабря. Тему возможности переноса выборов президента Российской Федерации, которые должны пройти в 2018 году, в Кремле назвали «гаданием на кофейной гуще». Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, никаких решений нет по этому поводу нет.

Так, комментируя сообщения о планах по переносу единого дня голосования, представитель Кремля заявил: «Я не знаю, я не занимаюсь гаданием на кофейной гуще». Говоря о президентских выборах 2018 года, Песков подчеркнул, что выборы еще не назначены, а кампания даже не начиналась.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что вопрос президентских выборов на данный момент не актуален в Кремле.

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