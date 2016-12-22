Сирия получила ощутимую поддержку от ВС РФ в борьбе с терроризмом — Путин

Москва, 22 декабря. Сирия получила ощутимую поддержку от вооруженных сил России, что позволило одержать ряд побед в борьбе с терроризмом. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

Как отметил глава государства на коллегии министерства обороны страны, потенциал российской армии прошел на прочность в борьбе с международным терроризмом в Сирии. Путин напомнил, что правительственные войска Сирийской Арабской Республики получили в лице ВС РФ большую помощь. Президент уточнил, что только продуктов и медикаментов передано уже почти 800 тонн.

Напомним, ранее писало URA.RU развернуть в Алеппо мобильные госпитали. «Президент поручил Минобороны и МЧС направить в район сирийского города Алеппо мобильные госпитали для оказания медицинской помощи жителям города и ближайших населенных пунктов», — рассказал пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.