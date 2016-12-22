Гюлен ответил на обвинения Анкары в убийстве российского посла

Вашингтон, 22 декабря. Турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен опроверг обвинения Анкары в своей причастности к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова.

В видеобращении проживающий в США проповедник заявил, что власти Турции пытаются опорочить группировку ФЕТО, в которую входят сторонники Гюлена. «Они (власти страны. — Прим. ФАН) не смогут убедить мир в этих обвинениях», — цитирует его агентство Associated Press.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что следствие вычислило связь убийцы Карлова с организацией исламского проповедника ФЕТО. Напомним, что руководство Турции подозревает Гюлена в организации попытки военного госпереворота на территории страны.

Читайте также: Убийство российского посла в Турции: кто стоит за террористом-одиночкой?