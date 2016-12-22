Не нравится — не ешь: почему Украина готова отослать новые беспилотники обратно в США

Украинские военные раскритиковали оборудование, которым их снабдили американские покровители. Речь идет о беспилотниках RavenRQ-11B, которые, по мнению украинского генштаба, не эффективны. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Советник главы Генштаба ВС Украины Натан Хазин, по сообщению СМИ, жестко раскритиковал полученные от США беспилотники за неэффективность. Хазин позволил себе столь вопиющую бестактность по отношению к кормильцу (обычно нужно быть более благодарным, помалкивать и кланяться в ноженьки) будучи уверенным в том, что у этих аппаратов нет защиты от современных средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, заряд аккумулятора оставляет желать лучшего. Натан Хазин позволил себе заметить, что решение использовать эти устройства американского производства изначально было неправильным, поскольку беспилотники настолько уязвимы, что противник может без труда вычислить позиции украинских военных. В заключение своего демарша советник главы Генштаба ВС Украины добавил, что будь его воля, вернул бы все 72 аппарата обратно в США. И как стерпеть такую пощечину? Как сказал бы любой американец, «ты ранил мои чувства», а это в США, ой, как важно.

Так что же это за летающие машины, которые так не по нраву украинским военным?

Речь идет о разведывательных аппаратах Raven RQ-11B Analog Raven Systems, разработанных на основе конструкции беспилотного аппарата FQM-151 «Пойнтер» (выпускается в нескольких модификациях). БПЛ Raven очень легкий, его можно запустить с руки. Он способен непрерывно находиться в воздухе около часа. Как отмечают военные, этого вполне достаточно для выполнения задач. Модели Raven RQ-11B около пяти лет, и она способна развивать скорость до 90 км/ч., однако обычно курсирует со скоростью 40 — 50 километров в час. Дальность действия — 15 километров от контроллера.

Непонятно, что там не по нраву Украине, но БПЛ RQ-11 Raven уже названы тихой авиационной революций. Кроме США, они состоят на вооружении у Великобритании, Австралии, Дании, Ирака, Испании, Италии, Кении, Ливана, Пакистана и Эстонии. Первое их применение состоялось во время войны в Ираке. Так чем же недовольны украинцы?

Конструктор, кандидат военных наук, генеральный директор компании «2Т-Инжиниринг» Игорь Табачук в беседе с корреспондентом ФАН рассказал о причинах недовольства украинских военных.

«Если они говорят, что плохие, значит плохие. Значит, в условиях, в которых их приходится применять, беспилотники показали плохую эффективность. Скорее всего, они просто старой модели. Было бы наивно ждать чего-то нового. Но, что тут сказать, — не нравится, не ешьте, — комментирует для ФАН Игорь Табачук. — Только тот, кто применят технику, что называется, из первых рук, может сказать о ее работе, не приукрасив. Тем более, что всем известен самый эффективный способ борьбы с беспилотниками — радиоэлектронный, подавление каналов управления и передачи данных. Более старые системы менее защищены».

Бытует мнение, что США в рамках «поддержки», скидывают на Украину все военное оборудование, от которого не могут избавиться, попросту говоря – старьё.

«А вы бы хотели, чтобы США самую лучшую технику скидывали на Украину?! — смеется собеседник ФАН. — Чтобы что-то утилизировать, нужно потратить деньги, правильно? Но ведь можно кому-то отдать ненужное в качестве кредитов и сказать: мол, смотрите, какие мы хорошие ребята! И убить сразу всех зайцев, перестрелять одной очередью: во-первых, не платить за утилизацию, а во-вторых, посмотреть, что у них плохого, и избавиться, — повесить медаль на грудь и заработать денег. А что касается вооружения других стран, так кто вам сказал: а те ли беспилотники стоят на этом самом вооружении? То, что они похожи сверху, еще ни о чем не говорит. Важна и актуальна начинка. Моторчик может быть один, а батарейка старенькая, канал радиопередачи может быть «потертым». Похожее — не значит такое же».