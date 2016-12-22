Видят невидимое: как мини-дроны сделают российскую разведку сильнейшей в мире

Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК) провела испытания персональных разведывательных дронов во время международных военных учений «Славянское братство — 2016» в Сербии. Об этом рассказал генеральный директор корпорации Александр Якунин. Россия показывает очень хороший задел в разработке военных автоматических систем, ведь новые БПЛА сделают наших разведчиков лучшими в мире, считает военный эксперт, летчик инструктор Александр Красноперов.

Отметим, в маневрах «Славянское братство — 2016» принимали участие военнослужащие из России, Сербии и Белоруссии. Сами учения проводились под Белградом со 2 по 15 ноября. Российскую стороны представляли более 150 военнослужащих подразделения войск специального назначения Ивановской бригады ВДВ.

«За прошедший год мы добились существенных сдвигов в области разработки и производства беспилотников-мультикоптеров. В ноябре этого года наши мини-коптеры были испытаны на международных учениях «Славянское братство — 2016» в Сербии с участием сил ВДВ и спецподразделений Белоруссии, России и Сербии. Дроны были задействованы в специальных учебных войсковых операциях при освобождении заложников и деблокировании аэропорта «Ковин», — подчеркнул представитель ОПК.

По словам разработчиков, дроны представляют из себя портативные летательные аппараты, которые будут входить в снаряжение разведчиков. Из-за небольших размеров они не будут мешать военнослужащим выполнять поставленные задачи. Более того, они будут помогать им вести сбор информации непосредственно во время боя.

«Получившиеся коптеры оборудованы тепловизорами, фото- и видеотехникой с высоким качеством получаемой картинки, которая передается на пульт управления дроном. Кроме этого, данные будут поступать и в общую базу данных системы управления войсками. Да, радиус у них будет небольшой, однако это не помешает им выполнять задачи по разведке, обороне стратегических объектов и охране правопорядка», — говорит эксперт.

Якунин также отметил, что дроны от ОПК могут использоваться не только министерством обороны, но и другими специальными ведомствами РФ —Росгвардией, МЧС и МВД.

«Отмечу, что во время боевых действий разведка становится тем фактором, который позволяет выиграть сражение. Как говорил Ротшильд, кто владеет информацией, владеет миром. Вот и здесь также: наши разведчики станут лучшими в мире. Тем более что такие мультикоптеры могут объединяться в целые рои или работать небольшими группами, разведывая позиции противника. Я предполагаю, что в будущем такие системы смогут также обмениваться информацией с боевыми роботизированными платформами», — заключает летчик-инструктор.

Напомним, накануне стало известно о том, что на оперативных сборах командования Сухопутных войск РФ на подмосковном полигоне «Алабино» состоялись стрельбы с участием боевых роботизированных систем «Соратник» и «Нерехта». Не исключено, что в будущем подобные платформы будут активно задействованы в боевых действиях.