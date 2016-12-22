Ученые нашли уникальный способ производства лекарств на Марсе

Москва, 22 декабря. Ученые нашли способ, благодаря которому можно производить лекарства на Марсе.

Голландские ученые из Технического университета Эйндховена заявили о создании уникальной «фабрики лекарств», которая может работать при очень суровых условиях.

Результаты научного исследования они опубликовали в Angewandte Chemie. Как рассказали специалисты, устройство может имитировать листья растения и по форме, и по требованию к наличию солнечного света.

Как пишет «Индикатор», используя реактор, ученые могут производить лекарства везде: например, средство от малярии в джунглях или парацетамол на Марсе.