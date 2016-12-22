Российские врачи спасают жителей Алеппо по инновационным методикам

Москва, 22 декабря. Российские врачи оказывают помощь жителям Алеппо с использованием новейших методов в медицине, заявили в МЧС России.

По данным МЧС РФ, российские врачи уже смогли оказать помощь 1,5 тысячам мирных жителей Алеппо.

«Для обработки инфицированных ран, с которыми жители Алеппо поступают в госпиталь МЧС, врачи применяют специальные антисептические и антибактериологические повязки, а также повязки со специальными пропитками, что позволяет улучшить состояние пациента, спасти им жизнь», — рассказали в российском ведомстве.

По словам врачей, к ним обращаются «тяжелые» пациенты с запущенными, инфицированными ранами и ожогами.

«Современные отечественные препараты для обезболивания, которыми располагает госпиталь МЧС, позволяют проводить Сирии перевязки и извлекать инородные предметы в полевых условиях достаточно эффективно», — рассказал анестезиолог госпиталя в Сирии Виктор Белинский.

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