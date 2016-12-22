ДНР: ВСУ обстреляли из минометов КПП «Майорск» под Горловкой

Донецк, 22 декабря. Киевские силовики минувшей ночью обстреляли из минометов контрольно-пропускной пункт «Майорск», который расположен на севере города Горловка. Об этом в четверг сообщил источник в силовых ведомствах самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По информации источника, примерно в 00.00 по местному времени (01.00 мск) военные ВСУ открыли огонь из минометов по контрольно-пропускному пункту «Майорск». Украинские силовики, по его словам, также пускали в ход гранатометы, вооружения БМП, из которых военные выпустили практически 60 снарядов.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные со среды выпустили несколько сотен снарядов и мин по населенным пунктам ДНР.