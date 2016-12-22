Песков оценил шансы Навального на участие в президентских выборах

Москва, 22 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы блогера Алексея Навального выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства.

«В конституции у нас прописан перечень критериев, которым должны соответствовать граждане России для того, чтобы выдвигаться в президенты», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков уточнил, что любой гражданин страны имеет право баллотироваться в президенты, если соответствует изложенным критериям. Ранее Навальный сообщил, что собирается участвовать в президентских выборах, которые пройдут в 2018 году.

Читайте также: Шарик, который лопнет: Роман Носиков о том, зачем Навальный идет в президенты.