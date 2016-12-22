Новости Новороссии: дети Донецка получат подарки от РФ, ВСУ возобновили огонь по Дебальцево

Новороссия, 22 декабря. ВСУ впервые с февраля 2015 года открыли огонь по Дебальцево. Гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Донецк. Киевские силовики 15 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Пункт пропуска «Майорск» на севере Горловки попал под огонь украинских военных.

ВСУ открыли огонь по Дебальцево

Киевские силовики открыли артиллерийский огонь по населенному пункту Дебальцево и его окрестностям. Исполняющий обязанности главы администрации города Александр Рейнгольд сообщил, что в результате обстрела были повреждены четыре домостроения, еще один дом уничтожен.

Огонь по Дебальцево велся впервые с момента перехода города под контроль Донецкой народной республики, то есть с 18 февраля 2015 года. По предварительной информации, пострадавших нет.

«В результате обстрела со стороны украинских силовиков повреждены три дома и гараж в Дебальцево, на улицах Курчатова и Ульянова. В селе Новогригоровка вблизи Дебальцево прямым попаданием снаряда уничтожен дом», — сказал он.

За минувшие сутки к северо-западу от Дебальцево, в зоне ответственности сил Луганской народной республики, ВСУ выпустили более 215 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм.

Напомним, что украинские силовики предприняли попытку атаки позиций Народной милиции ЛНР 18 декабря 2016 в районе населенного пункта Калиновка под Дебальцево. Вместе с этим подразделения ВСУ открыли огонь по силам ДНР, пытаясь прорвать республиканскую линию обороны. Силы Донецкой и Луганской народных республик в этом районе располагаются рядом, и общими усилиями наступление ВСУ было остановлено.

Конвой МЧС РФ доставил в Донецк новогодние подарки

Гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации прибыл сегодня в Донецк. Представители МЧС Донецкой народной республики сообщают, что в настоящий момент начался процесс разгрузки машин 59-го по счету гумконвоя РФ.

«Машины доставили детское питание, предметы первой необходимости и новогодние подарки», — отметили в пресс-службе МЧС ДНР.

Сегодня 17 автомобилей МЧС РФ доставили в столицу ДНР 160 тонн различных грузов. В их число вошли 26,2 тонны медикаментов и детское питание: молочные смеси, овощное пюре, молочные каши, фруктовое пюре, фруктовый сок, мясное пюре.

Кроме того, российские спасатели доставили 18,7 тонны новогодних подарков, а также целевую гуманитарную помощь, в состав которой вошли ноутбуки, продукты питания, канцтовары, бытовая химия, игрушки.

15 ударов по ЛНР

За минувшие сутки украинские силовики 15 раз обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики, рассказали в оборонном ведомстве ЛНР.

По данным силовых структур республики, район памятника князю Игорю был четыре раза обстрелян с направления Станицы Луганской. Огонь велся из АГС, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Также семь раз подвергся обстрелам с направлений поселков городского типа Луганское и Мироновский район села Калиновка, ВСУ вели обстрел из 152-мм орудий, минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов.

Также с направления Мироновского из 152-мм орудий был обстрелян район села Нижнее Лозовое. С направления Светлодарска и Мироновского киевские силовики трижды обстреляли район села Лозовое из 152-мм и 120-мм орудий, минометов калибра 120 мм и 82 мм, АГС и стрелкового оружия.

«Майорск» попал под огонь Киева

Ночью ВСУ обстреляли из минометов контрольно-пропускной пункт «Майорск», расположенный на севере Горловки, сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики.

«Около полуночи ВСУ открыли огонь из минометов калибра 82 мм по контрольно-пропускному пункту «Майорск», — сказал собеседник Донецкого агентства новостей.

Наряду с минометами, украинские силовики использовали также вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Только из вооружения БМП украинской стороной было выпущено почти 60 снарядов.

Украина выпустила по ДНР 210 артснарядов

С вечера киевские силовики выпустили 210 танковых, артиллерийских снарядов и мин по прифронтовым территориям Донецкой народной республики. В окрестностях Ясиноватой зафиксированы повреждения жилого фонда.

«С 18.00 до 01.00 украинская сторона выпустила 210 танковых, артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм», — отметили в силовых структурах ДНР.

По данным оборонного ведомства республики, огонь велся по поселкам Трудовские, Александровка, Старомихайловка на западе Донецка, Широкая Балка, Зайцево под Горловкой. Также обстрелам подверглись село Спартак Ясиноватского района, окраины Докучаевска и территория промзоны под Ясиноватой.

И.о. главы администрации Ясиноватой Олег Моргун рассказал журналистам, что в результате обстрелов со стороны ВСУ в селе Минеральное сгорел жилой дом, в Крутой Балке повреждено домостроение.