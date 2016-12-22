Сирия: ООН не удалось установить виновного в ударе по гумконвою в Алеппо

Нью-Йорк, 22 декабря. Единственным четким выводом комиссии ООН, расследовавшей авиаудар по гуманитарному конвою, двигавшемуся в Алеппо, стало заявление о том, что «боевики «умеренной оппозиции» не могли нанести этот авиаудар, так как не располагают боевой авиацией». В остальном комиссии ООН не удалось добавить ничего нового — не удалось даже установить, преднамеренно ли был нанесен авиаудар по гумконвою.

В докладе комиссии отмечается, сообщает «Свободная пресса», что «хотя инцидент был вызван нападением с воздуха, выявить виновного или виновных невозможно». При этом в ходе нападения использовались несколько видов боеприпасов, удар был нанесен летательными аппаратами различных типов.