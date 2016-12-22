Путин простился с Карловым и выразил соболезнования его семье

Москва, 22 декабря. Глава государства Владимир Путин принимает участие в церемонии прощания с погибшим в Турции послом РФ Андреем Карловым, которая проходит в здании МИД РФ в столице.

Владимир Путин возложил букет темных роз к гробу убитого дипломата и принес соболезнования родственникам Андрея Карлова. Также он пообщался с вдовой и сыном посла. Ранее было заявлено о большой пресс-конференции, однако ради траурного мероприятия Кремль перенес общение президента с журналистами. Напомним, что высокопоставленный дипломат был застрелен в спину на фотовыставке, проходившей в Анкаре 19 декабря.