Дейнего о штурме Дебальцево: Бойцы ВСУ гибнут за «Приватбанк»

Вооруженные силы Украины уже неделю предпринимают активные попытки прорвать линию обороны Луганской народной республики в районе Дебальцево. В ходе ожесточенных боестолкновений бойцы ВСУ несут значительные потери. Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с полпредом ЛНР в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Владиславом Дейнего о безумной попытке прорыва украинских военных в Донбассе.

По имеющейся информации, украинская армия наступала между населенными пунктами Калиновка и Логвиново с целью занять нужную высоту и закрепиться на ней. Это позволило бы в будущем создать плацдарм для наступления на Дебальцево. По недавним сообщениям Киева, ВСУ это сделать удалось. Однако ополченцы опровергают эти сообщения, отмечая, что высота 223, за которую разворачиваются основные бои, удерживается бойцами ЛНР.

«Можно только догадываться, с чем связано наступление украинской армии на Дебальцево. Скорее всего, это попытка отвлечь внимание от чего-то. Это могут быть самые разные варианты, начиная от приватизации «Приватбанка» и заканчивая убийством посла Российской Федерации в Турции. Кроме того, нельзя исключать варианта, связанного с обнаружением инструкторов НАТО в восточных районах Алеппо. Сложно судить. Вполне возможно, это активация каких-то внутренних праворадикальных кругов, которые спровоцировали наступление под Дебальцево. Может быть, наоборот, активизация внешних кураторов», — считает Владислав Дейнего.

По словам луганского политика, накануне, 21 декабря, представители ЛНР и ДНР поднимали вопрос наступления Вооруженных сил Украины на Дебальцево на встрече в Минске. К сожалению, отметил Дейнего, ничего внятного с украинской стороны не прозвучало.