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Япония объяснила передачу земель США снижением «бремени военных баз»
Политика

Япония объяснила передачу земель США снижением «бремени военных баз»

Сегодня 12:27
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Япония объяснила передачу земель США снижением «бремени военных баз»

Токио, 22 декабря. Решение США вернуть Японии часть военного полигона на севере острова Окинава снизит бремя местных жителей, связанное с присутствием американских военных баз.

Об этом рассказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга. На официальной церемонии передачи территории, Суга отметил, что это самый крупный возврат земель с момента передачи острова Окинава. Он также подчеркнул, что событие значительно облегчит жизнь жителей Окинавы, связанное с присутствием на острове военных баз Соединенных Штатов Америки. 

Ранее сообщалось, что США обещают Японии осуществить крупнейший возврат территорий. 

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Алия Шарафутдинова
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