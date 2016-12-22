Япония объяснила передачу земель США снижением «бремени военных баз»

Токио, 22 декабря. Решение США вернуть Японии часть военного полигона на севере острова Окинава снизит бремя местных жителей, связанное с присутствием американских военных баз.

Об этом рассказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга. На официальной церемонии передачи территории, Суга отметил, что это самый крупный возврат земель с момента передачи острова Окинава. Он также подчеркнул, что событие значительно облегчит жизнь жителей Окинавы, связанное с присутствием на острове военных баз Соединенных Штатов Америки.

Ранее сообщалось, что США обещают Японии осуществить крупнейший возврат территорий.