Минэкономразвития прогнозирует рост капиталовложений в промышленность РФ

Москва, 22 декабря. В 2016 году приток инвестиций в большинство отраслей российской промышленности возобновился, сообщил замглавы министерства промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков.

Как рассказал заместитель главы Минпромторга, свидетельством завершения адаптации к изменившимся экономическим условиям является тот факт, что объем вложений в основной капитал за три квартала увеличился на 0,8%.

По предварительным оценкам, в текущем году восстановительный рост капиталовложений составит 1,5–1,8%. Осьмаков подчеркнул, что инвестиционная активность в промышленности восстановится до уровня 2013 года.

Так, текстильное и швейное производство показали лучшие результаты в 2016 году - +13,9%, +9,2% пришлось на производство транспортных средств и оборудования, +6,4% — кожи и обуви, +6,4% — химическое производство, пишет газета «Известия».

Напомним, ранее пресс-секретарь Минэкономразвития Елена Лашкина сообщала, что импортеров могут законодательно заставить брать на себя инвестиционные обязательства.