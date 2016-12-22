Четверо подозреваемых в причастности к теракту в Берлине задержаны в Германии

Берлин, 22 декабря. Четверо подозреваемых в организации теракта в Берлине задержаны в Дортмунде, заявили в Генпрокуратуре Германии.

Силовые структуры ФРГ утром 22 декабря провели спецоперации в квартирах и приютах для беженцев. Операции были проведены в Берлине, Дортмунде и Эммерихе (Северный Рейн-Вестфалия). В результате были задержаны четверо подозреваемых в причастности к теракту, который произошел в Берлине 19 декабря.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп назвал берлинский теракт атакой против человечности, а также заявил, что готов ограничить въезд в страну беженцев из мусульманских государств.