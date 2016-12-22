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Операция по зачистке ИГ в Мосуле вынудила 108 тысяч иракцев покинуть свои дома
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Операция по зачистке ИГ в Мосуле вынудила 108 тысяч иракцев покинуть свои дома

Вчера 12:38
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Операция по зачистке ИГ в Мосуле вынудила 108 тысяч иракцев покинуть свои дома

Женева, 22 декабря. Операция по освобождению Мосула от террористов ИГ заставило покинуть город мирных жителей — более 108 тысяч иракцев по-прежнему не вернулись в свои дома.

Международное агентство по миграции заявило, что с момента начала операции по зачистке от боевиков ИГ («Исламское государство» запрещена в РФ как террористическая организация) Мосула 120 тысяч 120 человек покинули город, из них 108 тысяч 624 человека не вернулись в свои дома. По данным организации, наибольшая миграция замечена в провинции Найнава, за два месяца этот регион покинули 107,376 иракцев. Напомним, что правительственные силы Ирака и коалиция начали операцию в Мосуле 17 октября.

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Ирина Селезнева
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