Новый поворот: Украина ответила на бойкот норвежцами этапа КМ по биатлону в Тюмени

Киев, 22 декабря. Украинская сторона на данный момент не намерена бойкотировать этап Кубка мира, который должен состояться в Тюмени в марте, по причине допинговых скандалов в российском спорте.

По словам президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака, он уже комментировал ситуацию ранее. Он подчеркнул, что Украина может объявить бойкот соревнованиям только в том случае, если будут обнародованы доказательства.

«Чего нам бойкотировать? Как примут решение, тогда и будем смотреть, что происходит в мире. Сейчас все много говорят, а я не хочу говорить, а сделать так, как будет нужно в соответствующий момент», — цитирует «Обозреватель» Брынхзака.

Напомним, ранее наказать российских биатлонистов призвал французский спортсмен Мартен Фуркад. Как сообщали СМИ, Норвегия и Чехия также намерены бойкотировать соревнования.