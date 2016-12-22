Ле Пен хочет отменить «несправедливые» санкции против России

Париж, 22 декабря. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выразила желание снять антироссийские санкции, поскольку они несправедливы и неэффективны.

«Я хочу снять эти санкции. Как минимум те, что касаются Франции. Я всегда считала их одновременно несправедливыми и полностью неэффективными, даже контрпродуктивными», — цитирует лидера «Национального фронта» РИА Новости.

Ле Пен добавила, что ограничительные меры в отношении Москвы не только препятствуют продуктивному диалогу с Россией, но и оказывают разрушительное влияние на экономику Франции.

Как сообщала Газета.Ru, ранее Ле Пен выступила за запрет бесплатного образования для детей иностранцев, которые приезжают во Францию.

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