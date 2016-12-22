Ирак: четыре сотрудника гуманитарной миссии ООН погибли в Мосуле

Мосул, 22 декабря. По данным ООН, четыре иракских сотрудника гуманитарной миссии ООН и не менее семи мирных жителей погибли на этой неделе из-за минометного огня. Не называя источник обстрелов, представители ООН отмечают, что именно террористы «Исламского государства», отступая из освобожденных районов города, подвергли их беспорядочном минометному обстрелу, передает Thomson Reuters Foundation

«Все стороны конфликта — все стороны — обязаны соблюдать международные гуманитарные законы и обеспечивать выживание мирных жителей и их доступ к требующейся им помощи, — подчеркнула руководитель гуманитарной миссии ООН в Ираке Лиза Гранде. — Люди, которые ждут помощи, и так уязвимы. Их необходимо защищать, а не атаковать».

Между тем, сегодня стало известно о нескольких организованных смертниками ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) терактах в восточной части Мосула.