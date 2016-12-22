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Британские ученые выяснили высшее предназначение секса
Общество

Британские ученые выяснили высшее предназначение секса

Сегодня 12:15
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Британские ученые выяснили высшее предназначение секса

Москва, 22 декабря. Животные изобрели секс для борьбы с паразитами и микробами.

К такому выводу пришли ученые, которые провели эксперименты на рачках-дафниях. Свой научный труд они опубликовали в издании Proceedings of the Royal Society B.

Как рассказали исследователи, организмы в рамках эволюции постоянно меняются не только ради получения преимущества по сравнению с другими видами, но и просто ради выживания. Стюарт Олд из университета Стирлинга в Великобритании и его коллеги провели ряд экспериментов используя рачков-дафний. Этот вид животных может размножаться как половым путем, так и путем бесполого клонирования.

Специалисты наблюдали как «клоны» и нормальные дафнии реагируют на воздействие микроба Pasteuria ramosa. Проникновения этого микроба обычно приводит к развитию бесплодия у дафний. Ученые вырастили в лаборатории рачки, которые активно сопротивлялись появлению Pasteuria ramosa в их теле.

Отказ от секса привел к тому, что примерно половина клонов была заражена новыми штаммами вируса. Только 15% дафний, размножавшихся половым путем, были заражены Pasteuria ramosa.

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Алия Шарафутдинова
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